Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Halbleitertitel gefragt
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22.06.2026 09:15:38
Chipaktien gefragt: Anleger setzen auf Technologiewerte wie Infineon und AIXTRON
Auch die Aktien von Elmos Semiconductor, dem Branchenzulieferer SUSS MicroTec SE, AIXTRON und Siltronic bewegten sich vor diesem Hintergrund am Montag auch zwischen 1,2 und 3,8 Prozent im Plus. Deren gestiegene Bedeutung hat dazu geführt, dass neben Aixtron nun auch die übrigen drei Titel in den MDAX aufgenommen wurden. Damit wird der Index der mittelgroßen Werte künftig etwas technologielastiger.
Wichtig für den Sektor könnte dann im Tagesverlauf noch die Rückkehr der US-Börse NASDAQ werden nach dem dort verlängerten Wochenende - auch mit Blick auf die bei Kleinanlegern besonders beliebte Aktie des Börsenneulings SpaceX. Diese wird am Morgen auf der Plattform Tradegate mehr als zwei Prozent unter ihrem Schlusskurs vom Donnerstag gehandelt.
Intel dagegen bewegen sich im Tradegate-Handel nochmals kräftig im Plus, nachdem sie am vergangenen Donnerstag von einem Fertigungs-Deal mit dem iPhone-Hersteller Apple auf Rekordniveau gehievt wurden. Auch bei Micron Technology bahnen sich am Montag weitere Kursgewinne an. Als neuer KI-Liebling der Anleger könnte Micron die Tech-Rally im Laufe der Woche mit seinen Quartalszahlen auf die Probe stellen.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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