Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Halbleitertitel gefragt 22.06.2026 09:15:38

Chipaktien gefragt: Anleger setzen auf Technologiewerte wie Infineon und AIXTRON

Chipaktien gefragt: Anleger setzen auf Technologiewerte wie Infineon und AIXTRON

Positive Signale aus Asien und Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sorgen zum Wochenauftakt für Rückenwind bei europäischen Halbleiterwerten.

Europäische Halbleiterwerte nehmen am Montag den Rückenwind aus Asien auf. Davon angetrieben bewegten sich die Infineon-Aktien im frühen Xetra-Handel mit fast vier Prozent im Plus. Über Nacht wurde von Fortschritten bei den Verhandlungen zur Beilegung des Iran-Kriegs berichtet, was in Asien vor allem technologielastige Börsen wie etwa in Japan oder Taiwan stützte. Aktien von SK hynix und Taiwan Semiconductor haben in Fernost am Montag deutlich zugelegt.

Auch die Aktien von Elmos Semiconductor, dem Branchenzulieferer SUSS MicroTec SE, AIXTRON und Siltronic bewegten sich vor diesem Hintergrund am Montag auch zwischen 1,2 und 3,8 Prozent im Plus. Deren gestiegene Bedeutung hat dazu geführt, dass neben Aixtron nun auch die übrigen drei Titel in den MDAX aufgenommen wurden. Damit wird der Index der mittelgroßen Werte künftig etwas technologielastiger.

Wichtig für den Sektor könnte dann im Tagesverlauf noch die Rückkehr der US-Börse NASDAQ werden nach dem dort verlängerten Wochenende - auch mit Blick auf die bei Kleinanlegern besonders beliebte Aktie des Börsenneulings SpaceX. Diese wird am Morgen auf der Plattform Tradegate mehr als zwei Prozent unter ihrem Schlusskurs vom Donnerstag gehandelt.

Intel dagegen bewegen sich im Tradegate-Handel nochmals kräftig im Plus, nachdem sie am vergangenen Donnerstag von einem Fertigungs-Deal mit dem iPhone-Hersteller Apple auf Rekordniveau gehievt wurden. Auch bei Micron Technology bahnen sich am Montag weitere Kursgewinne an. Als neuer KI-Liebling der Anleger könnte Micron die Tech-Rally im Laufe der Woche mit seinen Quartalszahlen auf die Probe stellen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Chip-Aktien im Aufwind: Intel, Infineon & Co. profitieren von neuen Impulsen
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: AIXTRON SE

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

mehr Nachrichten