Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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22.06.2026 12:12:00
Chiphersteller: SK Hynix erstmals wertvoller als Samsung
Vom Fast-Bankrott zum Börsenstar: Chipproduzent SK Hynix stößt Samsung Electronics vom Thron des wertvollsten Unternehmens des Landes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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