NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
02.02.2026 23:38:42
Chipkonzern spricht von "Unsinn": ChatGPT-Entwickler OpenAI will Abhängigkeit von Nvidia-Chips reduzieren
OpenAI sucht laut einem Medienbericht nach Alternativen zu den Chips des Marktführers Nvidia, um die Rechengeschwindigkeit für komplexe KI-Anfragen zu steigern. Der Strategiewechsel verzögert demnach auch eine geplante Milliarden-Investition.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
