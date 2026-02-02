NVIDIA Aktie
Chipkonzern spricht von "Unsinn": OpenAI will Abhängigkeit von Nvidia-Chips reduzieren
OpenAI sucht laut Insidern nach Alternativen zu den Chips des Marktführers Nvidia, um die Rechengeschwindigkeit für komplexe KI-Anfragen zu steigern. Der Strategiewechsel verzögert auch eine Milliarden-Investition.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
02.02.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert nachmittags (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
|
02.02.26
|Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.