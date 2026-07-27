Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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27.07.2026 04:49:11
Chipmaker CXMT vaults to top of China’s valuation with 466% surge in Shanghai debut
Firm’s strong debut comes as as local markets navigate volatility following an AI-led sell-offWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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