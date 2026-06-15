NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
15.06.2026 17:26:34
Chipmaker Nvidia seeks to raise over $25bn in first bond deal since 2021
Debt sale set to test investor appetite for further exposure to AI sector amid a deluge of borrowingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
16.06.26
|NYSE-Handel S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
16.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
16.06.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
16.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.06.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
16.06.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|179,64
|0,25%
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