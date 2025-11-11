ChipMOS TECHNOLOGIES Aktie
WKN DE: A2N8SZ / ISIN: US16965P2020
|
11.11.2025 11:09:14
Chipmos October Revenue Increases 22% Y-O-Y
(RTTNews) - Chipmos Technologies Inc. (IMOS), a semiconductor assembly and test service provider, on Tuesday reported 22 per cent improved revenue for the month of October compared to last year.
For October, the firm reported a revenue of NT$2.18 billion or $70.8 million, a 4.3% growth from September 2025.
The growth was mainly aided by demand for memory products in support of computing and data centres, combined with a favourable product mix.
On Thursday, Chipmos shares had closed 2.60% higher at $22.48 on the NYSE.
