ChipMOS TECHNOLOGIES: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ChipMOS TECHNOLOGIES hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

ChipMOS TECHNOLOGIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,500 TWD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat ChipMOS TECHNOLOGIES mit einem Umsatz von insgesamt 8,40 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,14 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 36,74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at