ChipMOS TECHNOLOGIES gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ChipMOS TECHNOLOGIES präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

ChipMOS TECHNOLOGIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,83 Prozent auf 210,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,450 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei ChipMOS TECHNOLOGIES ein Gewinn pro Aktie von 1,23 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat ChipMOS TECHNOLOGIES 768,03 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 706,65 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at