ChipMOS TECHNOLOGIES öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ChipMOS TECHNOLOGIES hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,28 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ChipMOS TECHNOLOGIES -0,750 TWD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat ChipMOS TECHNOLOGIES 7,38 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,74 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at