ChipMOS TECHNOLOGIES präsentierte Quartalsergebnisse

ChipMOS TECHNOLOGIES stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,72 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ChipMOS TECHNOLOGIES 0,240 TWD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ChipMOS TECHNOLOGIES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,94 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 5,53 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at