ChipMOS TECHNOLOGIES: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ChipMOS TECHNOLOGIES hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ChipMOS TECHNOLOGIES ein EPS von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 262,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ChipMOS TECHNOLOGIES 205,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at