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13.08.2026 06:31:29
ChipMOS TECHNOLOGIES: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
ChipMOS TECHNOLOGIES stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,490 USD je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 233,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ChipMOS TECHNOLOGIES 185,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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