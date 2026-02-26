ChipMOS TECHNOLOGIES stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ChipMOS TECHNOLOGIES lud am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,350 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,52 Milliarden TWD – ein Plus von 20,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ChipMOS TECHNOLOGIES 5,40 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,700 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatte ChipMOS TECHNOLOGIES ein EPS von 1,98 TWD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 23,93 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte ChipMOS TECHNOLOGIES einen Umsatz von 22,70 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at