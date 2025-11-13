ChipMOS TECHNOLOGIES verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ChipMOS TECHNOLOGIES lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,410 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ChipMOS TECHNOLOGIES mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 1,25 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at