ChipMOS TECHNOLOGIES zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ChipMOS TECHNOLOGIES hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 205,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ChipMOS TECHNOLOGIES 187,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at