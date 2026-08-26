Scott Corporation Aktie
ISIN: AU000000SCC7
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26.08.2026 13:00:01
Chipotle CEO Scott Boatwright Sells 31,522 Shares for $1.1 Million
Scott Boatwright, Chief Executive Officer of Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG), disposed of 31,522 shares of common stock on Aug. 22, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($35.29).Chipotle Mexican Grill operates approximately 3,000 restaurant locations across the United States, Canada, the United Kingdom, France, Germany, and other European markets, positioning itself as a leading fast-casual dining concept with significant scale. The company differentiates itself by emphasizing high-quality, customizable ingredients and operational efficiency, enabling it to capture market share in the competitive quick-service restaurant sector. With $12.4 billion in TTM revenue and a market capitalization of $48.2 billion, Chipotle demonstrates substantial financial strength and investor confidence in its growth trajectory and operational execution.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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