Ebix Aktie
WKN: 765778 / ISIN: US2787152063
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26.08.2026 20:16:17
Chipotle CFO Adam Rymer Sells $327,000 in Stock -- Should Investors Sell Too?
Adam T. Rymer, Chief Financial Officer of Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG), disposed of 9,276 shares on Aug. 22, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($35.29).Chipotle Mexican Grill operates approximately 4,000 restaurant locations across the United States, Canada, the United Kingdom, France, Germany, and other European markets, positioning itself as a leading fast-casual dining concept with significant scale. The company differentiates itself by emphasizing high-quality, customizable ingredients and operational efficiency, enabling it to capture market share in the competitive quick-service restaurant sector. With $12.4 billion in TTM revenue and a market capitalization of $48.8 billion, Chipotle demonstrates substantial financial strength and investor confidence in its growth trajectory and operational execution.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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