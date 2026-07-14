Inspired Aktie
ISIN: GB00BT9PTQ73
|
14.07.2026 22:47:13
Chipotle Is Bringing Its Mexican-Inspired Fast Food to Monterrey, Mexico
The California-based restaurant chain is opening its first location south of the U.S.-Mexico border this week, bringing its bowls and burritos to Monterrey.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!