NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
09.02.2026 18:29:05
Chipotle Is Now Targeting the GLP-1 Market. Can This Move Turn Things Around for the Struggling Restaurant Chain?
The fast-casual Mexican restaurant Chipotle (NYSE: CMG) is coming off a tough showing in 2025, with the stock down nearly 32% over the past year. It also doesn't look like the company is in for a major bounce back, either. Management on the company's recent earnings call guided for flat year-over-year same-store sales growth in 2026.When companies are struggling, management teams typically don't sit idle and wait for things to return to normal. Most try to adapt to get things back on track, and that's exactly what Chipotle is doing.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|14,10
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.