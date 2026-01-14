NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
14.01.2026 03:32:00
Chipotle Mexican Grill: Growth Stock to Buy Now or Wait-and-See Story?
Shares of Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) were once doing a great job at satisfying its investors' big appetites. They were up an impressive 368% in the five-year period leading up to their peak in June 2024. Today, they trade 41% below that high-water mark. Market sentiment has shifted. Is this Tex-Mex restaurant chain a growth stock to buy right now or a wait-and-see story?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!