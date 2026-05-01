Chipotle Mexican Grill B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chipotle Mexican Grill B hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,88 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,09 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at