Chipotle Mexican Grill B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Chipotle Mexican Grill B stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 USD, nach 0,290 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill B 3,29 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at