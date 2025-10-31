Chipotle Mexican Grill B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chipotle Mexican Grill B präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,280 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,51 Prozent auf 3,00 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at