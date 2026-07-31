Chipotle Mexican Grill B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chipotle Mexican Grill B gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill B ebenfalls ein EPS von 0,320 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent auf 3,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at