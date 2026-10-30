Chipotle Mexican Grill: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,29 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,00 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at