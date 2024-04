Chipotle Mexican Grill gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chipotle Mexican Grill hat am 25.04.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 13,37 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill noch ein Gewinn pro Aktie von 10,50 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,70 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,37 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 11,69 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,68 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at