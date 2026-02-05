|
05.02.2026 06:31:28
Chipotle Mexican Grill gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Chipotle Mexican Grill hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,340 CAD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 4,16 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 3,98 Milliarden CAD umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,59 CAD gegenüber 1,52 CAD je Aktie im Vorjahr.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,66 Milliarden CAD im Vergleich zu 15,50 Milliarden CAD im Vorjahr.
