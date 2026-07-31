Chipotle Mexican Grill hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Chipotle Mexican Grill hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Chipotle Mexican Grill hat ein EPS von 0,32 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,320 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,35 Milliarden USD – ein Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 3,06 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at