Chipotle Mexican Grill Aktie
WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059
|
29.04.2026 22:53:50
Chipotle Mexican Grill Inc. Announces Decline In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG-B) reported a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $302.82 million, or $0.23 per share. This compares with $386.59 million, or $0.28 per share, last year.
Excluding items, Chipotle Mexican Grill Inc. reported adjusted earnings of $316.22 million or $0.24 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.4% to $3.088 billion from $2.875 billion last year.
Chipotle Mexican Grill Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $302.82 Mln. vs. $386.59 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.28 last year. -Revenue: $3.088 Bln vs. $2.875 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.
Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Chipotle Mexican Grill Inc.
|28,85
|2,85%