Chipotle Mexican Grill Aktie
WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059
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02.11.2026 15:12:00
Chipotle Mexican Grill Is Down 15% and Growing. Here's Why It Has the Makings of a Monster Stock for the Next Decade.
Stocks change as investors incorporate information. But sometimes, it's due to short-term factors.
The key is to distinguish between growth companies with bright long-term prospects and those whose business prospects have been permanently altered.
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|Chipotle Mexican Grill Inc.
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