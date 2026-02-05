Chipotle Mexican Grill legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chipotle Mexican Grill hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach 0,240 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,98 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,14 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill ein Gewinn pro Aktie von 1,11 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,93 Milliarden USD im Vergleich zu 11,31 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at