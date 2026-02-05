|
05.02.2026 06:31:28
Chipotle Mexican Grill legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Chipotle Mexican Grill hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach 0,240 USD im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,98 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,14 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill ein Gewinn pro Aktie von 1,11 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,93 Milliarden USD im Vergleich zu 11,31 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.