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30.10.2026 06:31:28
Chipotle Mexican Grill stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Chipotle Mexican Grill lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,400 CAD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 4,61 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,14 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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