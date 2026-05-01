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01.05.2026 06:31:29
Chipotle Mexican Grill stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Chipotle Mexican Grill äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,23 USD. Im letzten Jahr hatte Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 3,09 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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