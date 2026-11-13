Coca-Cola Aktie

Coca-Cola ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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13.11.2026 01:30:02

Chipotle Mexican Grill vs. Coca-Cola: Which Stock Is a Buy After the Nvidia Sell-Off?

As Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock faces a sell-off, investors may be considering rotating into consumer good stocks for more protection. Two such companies that some may be considering are Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) and Coca-Cola (NYSE:KO).

Chipotle focuses on rapid domestic expansion to capture market share. Meanwhile, Coca-Cola leverages its vast bottling system to dominate international markets. Both represent significant players in their respective fields, but they offer distinct financial profiles for long-term investors.

Chipotle Mexican Grill operates a fleet of company-owned restaurants focused on a limited menu of fresh ingredients. By operating within the retail stocks segment, the company avoids the complexities of franchising and maintains more control over its brand experience. Third-party delivery services account for over 16% of food and beverage revenue, which highlights the importance of the digital ecosystem to its modern business strategy.

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13.11.26 Coca-Cola Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 Coca-Cola Buy UBS AG
28.10.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Chipotle Mexican Grill Inc. 31,95 0,31% Chipotle Mexican Grill Inc.
Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs 32 560,00 0,00% Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
Coca-Cola Co. 89,84 1,94% Coca-Cola Co.
NVIDIA Corp. 147,84 -1,47% NVIDIA Corp.

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