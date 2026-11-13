Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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13.11.2026 01:30:02
Chipotle Mexican Grill vs. Coca-Cola: Which Stock Is a Buy After the Nvidia Sell-Off?
As Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock faces a sell-off, investors may be considering rotating into consumer good stocks for more protection. Two such companies that some may be considering are Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) and Coca-Cola (NYSE:KO).
Chipotle focuses on rapid domestic expansion to capture market share. Meanwhile, Coca-Cola leverages its vast bottling system to dominate international markets. Both represent significant players in their respective fields, but they offer distinct financial profiles for long-term investors.
Chipotle Mexican Grill operates a fleet of company-owned restaurants focused on a limited menu of fresh ingredients. By operating within the retail stocks segment, the company avoids the complexities of franchising and maintains more control over its brand experience. Third-party delivery services account for over 16% of food and beverage revenue, which highlights the importance of the digital ecosystem to its modern business strategy.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
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13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
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10.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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10.11.26
|Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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10.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück (finanzen.at)
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10.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Chipotle Mexican Grill Inc.
|31,95
|0,31%
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|32 560,00
|0,00%
|Coca-Cola Co.
|89,84
|1,94%
|NVIDIA Corp.
|147,84
|-1,47%
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