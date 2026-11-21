Chipotle Mexican Grill Aktie
WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059
|
21.11.2026 02:45:01
Chipotle Mexican Grill vs. Hershey: Which Consumer Stock Is a Better Buy for 2027?
Choosing between Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) and Hershey (NYSE:HSY) depends on whether you value aggressive expansion or reliable brand power.
Chipotle leads the fast-casual space with its focus on fresh ingredients and digital efficiency. Hershey dominates the confectionery market with a massive portfolio of snacks and sweets. This comparison helps you decide which of these consumer giants better aligns with your financial goals heading into 2027.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.
Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Chipotle Mexican Grill Inc.
|32,30
|-2,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.