Chipotle Shares Are Soaring on News That Starbucks May Acquire It

Shares of Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) soared this past Thursday on news that Starbucks (NASDAQ: SBUX) has been considering an acquisition of the fast-casual burrito chain.

On Thursday, The Financial Times reported that Starbucks has been working with advisors in recent months on a takeover proposal for Chipotle. Chipotle shares were up almost 7% in late morning trading on Thursday, while Starbucks' share price dropped more than 3%.

It's far from certain that Starbucks will actually attempt the takeover. It would be a massive deal, as Chipotle's market capitalization is north of $41 billion. And the acquisition could also face antitrust obstacles, though the Trump administration has so far not applied those laws strictly.

Continue reading