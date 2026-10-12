Acquire Aktie
ISIN: US0049011044
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12.10.2026 15:30:00
Chipotle Shares Are Soaring on News That Starbucks May Acquire It
Shares of Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) soared this past Thursday on news that Starbucks (NASDAQ: SBUX) has been considering an acquisition of the fast-casual burrito chain.
On Thursday, The Financial Times reported that Starbucks has been working with advisors in recent months on a takeover proposal for Chipotle. Chipotle shares were up almost 7% in late morning trading on Thursday, while Starbucks' share price dropped more than 3%.
It's far from certain that Starbucks will actually attempt the takeover. It would be a massive deal, as Chipotle's market capitalization is north of $41 billion. And the acquisition could also face antitrust obstacles, though the Trump administration has so far not applied those laws strictly.
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