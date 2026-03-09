Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
09.03.2026 20:06:00
Chipotle Stock: Down More Than 40% From Its 52-Week High, Is It Time to Buy?
Shares of Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) have taken a beating recently. The stock is down about 40% from its 52-week high of $58.42, and it has fallen even further from its all-time highs. For a company that has spent years trading at a premium valuation while delivering incredibly consistent growth, a massive haircut like this naturally has investors wondering if it's time to buy.On the surface, the narrative seems simple: a tough macroeconomic environment is weighing on the consumer, pulling the stock down with it.But investors shouldn't be too quick to buy the dip.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.