Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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27.04.2026 09:55:00
Chipotle Stock Is Down 42% From 52-Week High: Time to Buy?
Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) was supposed to be somewhat of a comeback story over the last year. Instead, it became one of the most dramatic reversals in the fast-casual space. The stock hit a 52-week high of $58.42 in early July 2025 and now trades near $34 -- a drop of roughly 42%. For patient investors, that kind of markdown on a premium brand usually sounds like an opportunity to buy on the dip. But the question isn't just whether Chipotle is cheap. It's whether the worst is actually over.The short version: Consumers pulled back, and Chipotle's pricing model stopped working the way it used to because the value of the consumer dollar is dropping. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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