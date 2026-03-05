Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
|
05.03.2026 10:05:00
Chipotle vs. Sweetgreen: Which Stock Will Make You Richer?
When it comes to investing, it's fairly easy to measure success. After all, people invest to make money. It's important to remember that short-term hiccups due to geopolitical and economic concerns can create a moneymaking opportunity for patient investors.Of course, you should also consider how much risk you're willing to tolerate.The restaurant industry has seen its share of challenges recently. Between Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) and Sweetgreen (NYSE: SG), which restaurant stock provides the greater upside, and hence potential to make more money, over the long haul?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
|
25.02.26
|Ausblick: Sweetgreen A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Sweetgreen A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Sweetgreen A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Sweetgreen A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
|5,64
|1,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street sackt ab -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominieren die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.