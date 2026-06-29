KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.06.2026 10:05:41
Chips, Rechenzentren und mehr: Südkorea will mit "dreifacher Achse" KI-Dominanz sichern
Mit Investitionen von umgerechnet mehreren Hundert Milliarden Euro will Südkorea seine starke Stellung bei Zukunftstechnologien zementieren. Dabei will der Präsident explizit Regionen fernab von Seoul fördern. Kritiker zweifeln an seinen Beweggründen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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