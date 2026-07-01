Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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01.07.2026 16:53:44
Chips für E-Mobilität: Infineon-Werk bei Dresden startet früher als geplant
Infineon bereitet sich auf Chancen und Herausforderungen rund um KI, Elektromobilität und das Internet der Dinge vor - und nimmt ordentlich Geld für ein neues Werk in die Hand. Das entsteht in Dresden und zwar drei Monate früher als geplant. Was Sie über das neue Werk wissen müssen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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