KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.06.2026 05:48:00
Chips übertrumpfen Autos: Mexiko profitiert vom KI-Boom
Server für KI-Rechenzentren in den USA werden zunehmend in Mexiko montiert. Auch deutsche Unternehmen im Land sind Nutznießer der steigenden Nachfrage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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