Chipsea Technologies Shenzhen A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chipsea Technologies Shenzhen A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,31 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,410 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 233,4 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 187,9 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,760 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren -1,230 CNY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Chipsea Technologies Shenzhen A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 21,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 848,56 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 699,30 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

