Chipwerte unter Druck: Intels PC-Ausblick schickt Aktien von AMD, NVIDIA, Micron & Co. auf Talfahrt

Ein einziger Ausblick von Intel genügt, um die gesamte Chipbranche in die Defensive zu drängen, und die eigentliche Sorge reicht weit über den PC-Markt hinaus.

Intel erwartet zum Jahresende rund 20 Prozent weniger Umsatz als im Vorquartal

Chip-Aktie geben deutlich nach

Amazon verstärkt mit höheren Investitionen die Sorgen um KI-Ausgaben

Ein schwacher Ausblick von Intel zieht am Freitag die gesamte Halbleiterbranche nach unten. Die Intel-Aktie bricht vor dem US-Börsenstart zeitweise um massive 25,84 Prozent auf 68,28 US-Dollar ein, und der Abgabedruck greift rasch auf die Konkurrenz über. Die Papiere von AMD verlieren vorbörslich an der NASDAQ kräftige 8,46 Prozent auf 518,50 US-Dollar. Auch NVIDIA sinkt um 2,87 Prozent auf 207,52 US-Dollar, während sich Broadcom um 3,82 Prozent auf 331,80 US-Dollar verbilligt. Die Aktie von Micron Technology verliert 5,25 Prozent auf 885,20 US-Dollar und Marvell gibt um 5,93 auf 205,39 US-Dollar ab.

Intel rechnet mit deutlichem Umsatzrückgang zum Jahresende

Im Zentrum der Verunsicherung steht die Prognose für das vierte Quartal. So rechnet Intel mit einem Umsatzrückgang im PC-Geschäft von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Hinzu kommt der Hinweis des Konzerns, dass sich der Lagerabbau bis in die erste Hälfte des Jahres 2027 hinziehen könnte. Nach Einschätzung von investing.com dürfte das Analysten veranlassen, ihre Schätzungen für die gesamte Branche nach unten zu korrigieren. Intel-Finanzchef David Zinsner erklärte bei der Vorstellung der Quartalszahlen, dass das Unternehmen 2027 voraussichtlich keinen positiven Cashflow erzielen werde. Als Belastungsfaktoren nannte Intel unter anderem Produktionsengpässe und hohe Investitionen in den Ausbau der Fertigung. Zudem rechnet das Unternehmen mit einer anhaltenden Schwäche des PC-Marktes.

AMD-Aktie gerät in den Sog des Konkurrenten

Besonders deutlich trifft die Nachricht den direkten Wettbewerber. Der Ausverkauf bei der AMD-Aktie spiegelt laut investing.com die Sorge der Anleger wider, dass ähnlicher Gegenwind auch die operative Entwicklung des Chipherstellers belasten könnte. Intels Aussagen über die anhaltende Schwäche des PC-Marktes und die fortbestehenden Probleme bei den Lagerbeständen werfen nach Darstellung des Portals branchenweit Fragen zur kurzfristigen Nachfrage in der Halbleiterindustrie auf. Damit geht es an der Börse nicht mehr allein um einen einzelnen Konzern, sondern um die Frage, wie belastbar die Nachfrage im gesamten Sektor ist.

Amazon schürt zusätzlich Sorgen um teure KI-Investitionen

Belastet wird die Stimmung im Technologiesektor jedoch nicht allein von Intel. So meldete Amazon für das dritte Quartal einen kräftigen Mittelabfluss und stellte für das kommende Jahr eine weitere Steigerung der ohnehin hohen Investitionsausgaben in Aussicht. Investing.com verweist zudem auf das schwächste Wachstum im E-Commerce-Kerngeschäft seit drei Jahren. Jake Behan, Leiter Kapitalmärkte bei Direxion, bringt den Stimmungswechsel gegenüber Reuters auf den Punkt: „Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich der KI-Handel verändert hat.“

Behan präzisierte, worauf Investoren inzwischen schauen: „Der Markt fragt an diesem Punkt nicht mehr nur, wie schnell man wachsen kann. Er fragt, was man ausgeben muss, um dorthin zu kommen“, wird er von Reuters zitiert. Dem Bericht zufolge wächst unter Anlegern das Unbehagen über die Milliardensummen, die große Technologiekonzerne in den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur stecken, während Belege für stärkere Erträge noch ausstehen. Mehrere Unternehmen haben sich für diese Investitionen Geld am Anleihemarkt besorgt. Zu ihnen zählt auch Microsoft, das am Donnerstag 25 Milliarden US-Dollar über eine Anleiheemission einsammelte. Damit wächst die Sorge, dass schuldenfinanzierte Ausgaben schwerer zu rechtfertigen sein könnten, sobald die Finanzierungskosten steigen.

Zinserwartungen verschärfen die Debatte

Genau dieses Szenario rückt näher. Wie Reuters berichtet, rechnet der Markt damit, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen bis Mitte 2027 um mehr als 50 Basispunkte anhebt. Bei ihrer Zinsentscheidung in dieser Woche hatte die Fed den Leitzins zwar wie erwartet unverändert gelassen. Analysten werteten den Schritt laut der Nachrichtenagentur jedoch eher als Pause und rechnen mit einer Anhebung womöglich schon im Dezember. Für Unternehmen, die ihren Ausbau über Kredite finanzieren, würde das die Rechnung zusätzlich verteuern. Für die Chipwerte bedeutet das eine doppelte Belastung: Auf der einen Seite schwächelt der PC-Markt, auf der anderen Seite wächst die Skepsis gegenüber den KI-Budgets der großen Abnehmer.

Zahlen von AMD als nächster Prüfstein

Für die Branche rückt damit der nächste Termin in den Fokus. AMD wird seine Quartalsergebnisse voraussichtlich am 3. November vorlegen. Dann dürfte sich zeigen, ob der von Intel beschriebene Gegenwind aus dem PC-Markt auch beim Konkurrenten bereits Spuren hinterlässt oder ob sich das Geschäft robuster entwickelt, als die heutige Kursreaktion nahelegt. Ebenso aufschlussreich wird sein, wie sich der Ausblick des Managements zur Nachfrage im Rechenzentrumsgeschäft liest. Davon hängt ab, ob Anleger die Schwäche bei Intel als Einzelfall oder als Vorbote für die gesamte Halbleiterbranche einordnen.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.at

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