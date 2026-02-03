WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|
03.02.2026 07:31:38
Chipzulieferer Siltronic sieht weiterhin schwieriges Geschäftsumfeld
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic rechnet nach einem tristen Jahr 2025 mit einem weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld. 2026 werde von Preisdruck außerhalb von Langfristverträgen sowie von negativen Wechselkurseffekten geprägt sein, hieß es vom Unternehmen am Dienstag im Zuge der Veröffentlichung der vorläufigen Resultate für 2025. Zudem habe es Lieferverschiebungen von Anfang 2026 ins Schlussquartal 2025 gegeben und die Schließung der Fertigung für bestimmte kleinere Wafer in Burghausen im vergangenen Jahr werde Spuren hinterlassen. Vor diesem Hintergrund traut sich die Beteiligung von WACKER CHEMIE noch keine detaillierte Prognose für das neue Jahr zu. Anleger müssen sich wohl bis zur Vorlage der endgültigen Jahreszahlen im März gedulden.
2025 sank der Umsatz des Chipzulieferers um 4,7 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro. Davon blieben 23,5 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig; konkret sind das 317 Millionen Euro und damit rund 13 Prozent weniger als im Vorjahr. Das ist jeweils etwas mehr als von Analysten im Durchschnitt erwartet, was allerdings auch an den Lieferschiebungen ins Schlussquartal 2025 hinein liegen könnte./mis/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
09:29
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel: MDAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
28.01.26
|WACKER CHEMIE rutscht in die roten Zahlen: Konjunkturflaute belastet - Aktie tiefer (dpa-AFX)
|
28.01.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Wacker Chemie auf Achterbahnfahrt - zuletzt schwächer (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Schwacher Handel: MDAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
28.01.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 63 Euro (dpa-AFX)
|
28.01.26
|ROUNDUP 2: Träge Konjunktur belastet Wacker Chemie - Hoher Verlust 2025 (dpa-AFX)