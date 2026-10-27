SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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27.10.2026 09:35:38

Chipzulieferer Suss Microtec verlagert Produktion und senkt Prognose

GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) stellt seine Produktion in Garching bei München ein und verlagert diese an seine beiden größten Fertigungsstandorte in Zhubei (Taiwan) und Sternenfels (Deutschland). Betroffen seien etwa 70 Mitarbeiter, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In diesem Zusammenhang erwartet Suss Einmalkosten von 6,2 Millionen Euro, von denen der überwiegende Teil noch im laufenden Geschäftsjahr anfallen dürfte. Zudem geht das Management in Zuge der Verlagerung von einer Verschiebung von Umsätzen aus. Aus diesen Gründen - und wegen einer angespannten Liefersituation bei einigen Komponenten - senkte das Unternehmen seine Prognose für 2026.

Die Erlöse sollen 2026 nun 405 bis 425 Millionen Euro erreichen, wie es hieß. Bislang hatte Suss 425 bis 485 Millionen Euro für das laufende Jahr in Aussicht gestellt. Als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) sollen 5 bis 7 Prozent hängen bleiben, nachdem zuvor 8 bis 10 Prozent angenommen worden waren. An den Erwartungen zur Bruttomarge hält der Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie fest.

Die Investoren quittierten die Senkung mir kräftigen Verkaufen - die Aktie brach am Vormittag um elf Prozent ein./nas/mis

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