CHiQ wurde auf der CES unter die ‚Top Ten der Smart Home-Marken weltweit im Zeitraum 2025-2026‘ gewählt

LAS VEGAS, USA - Media OutReach Newswire – 12. Januar 2026 – Am 7. Januar um 7 Uhr Ortszeit wurde CHiQ auf der Fachmesse CES 2026 in Las Vegas mit der Auszeichnung „2025-2026 Global Smart Home Brands Top 10" (Top Ten der Smart Home-Marken weltweit im Zeitraum 2025-2026) geehrt. Diese Auszeichnung unterstreicht den anhaltenden Fortschritt von CHiQ bei den Smart Home-Innovationen und seinen Einsatz für eine weitere Verbesserung des Nutzererlebnisses.





Als eine der weltweit größten und einflussreichsten Tech-Messen bringt die CES (Consumer Electronics Show) führende Tech-Unternehmen und Branchenfachleute aus der ganzen Welt zusammen. Mit der Auszeichnung werden Marken unter dem Gesichtspunkt von technologischen Innovationen, Produkterfahrung, kommerzieller Skalierbarkeit und Einfluss auf die Branche bewertet. Die Messe bietet einen Einblick in Trends auf den globalen Smart Home- und Unterhaltungselektronikmärkten.



Diese Anerkennung zeigt den steten Fortschritt von CHiQ bei den Smart Home-Innovationen und seine wachsende Präsenz in der weltweiten Tech-Branche. Mit einer langfristigen Ausrichtung auf grundlegende Bedürfnisse im Haushalt setzt CHiQ weiterhin auf Smart Home-Lösungen in den wichtigsten Kategorien – einschließlich Fernsehern, Kühlschränken, Klimaanlagen und Waschmaschinen – wobei es KI-Technologie, Smart Connectivity und ein auf den Menschen ausgerichtetes Design integriert.



James Wu, General Manager des Changhong International Brand Communication Centers, erklärte hierzu: „Die Einstufung unter die Top Ten der Smart Home-Marken weltweit im Zeitraum 2025-2026 unterstreicht den anhaltenden Fortschritt von CHiQ bei den Smart Home-Innovationen. Wir werden dieses Momentum nutzen und weiterhin kundenorientierte Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die den Alltag für die Haushalte weltweit erleichtern."



Bei der CES 2026 stellte CHiQ eine komplette Produktpalette an KI-gestützten Haushaltsgeräten (einschließlich Fernsehern, Kühlschränken, Klimaanlagen und Waschmaschinen) vor. Durch intelligente Sensorik, natürliche Interaktion und eine Koordination über mehrere Szenarien verbessern die KI-gestützten Geräte des Unternehmens den Komfort und die einfache Nutzung im Alltag. Dieses Portfolio spiegelt die ganzheitliche Vision der Marke für Smart Home sowie ihr umfassendes und systematisches Verständnis der Nutzerbedürfnisse wider und sorgte bei internationalen Besuchern und Branchenfachleuten für ein reges Interesse.



Auf der Basis KI-gestützter Innovationen baut CHiQ sein Smart Living-Ökosystem stetig aus. Seine Produkte und Dienstleistungen sind infolge robuster weltweiter Vertriebskanäle und einer wachsenden Nutzeranzahl nun in den großen Märkten in Europa, Australien, Südostasien und Lateinamerika erhältlich. Durch eine koordinierte Online- und Offline-Strategie vertieft die Marke den weltweiten Austausch mit den Verbrauchern.



In der Zukunft wird CHiQ seine globale Expansion beschleunigen und einer noch größeren Anzahl von Nutzern intelligente Produkte und optimierte Erfahrungen bieten. Durch ein hochwertiges Angebot und zuverlässige Dienstleistungen möchte CHiQ zusammen mit den Verbrauchern weltweit die grenzenlosen Möglichkeiten von Smart Living ausloten.

