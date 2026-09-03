PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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03.09.2026 20:30:00
Chirurgie mit Vision Pro: Ärzte loben geringere Arbeitsbelastung
Eine Untersuchung der UC San Diego zeigt, dass das Apple-Headset Vision Pro in der Medizin helfen kann. Der hohe Preis spielt dabei kaum eine Rolle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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