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31.08.2026 06:31:29
Chison Medical Technologies A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Chison Medical Technologies A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,21 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 CNY je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 114,2 Millionen CNY gegenüber 108,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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